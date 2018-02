Giobbe Covatta inaugura nuova sede Verdi

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - "Il mio compito, come quello degli storici buffoni di corte, è di indicare la strada al re che poi dovrà risolvere i problemi: non può essere che il comico faccia la politica e il politico faccia il buffone". Ha scherzato così Giobbe Covatta, inaugurando ad Ancona la nuova sede dei Verdi in via Giannelli. I Verdi corrono per le politiche con socialisti e civici nella lista Insieme, un'esperienza che potrebbero replicare per le amministrative ad Ancona e Falconara. "Il mio rapporto con i Verdi - ha continuato l'attore, che è stato anche candidato alle regionali del 2015 nella lista Uniti per le Marche - è sempre stato episodico. Per me la politica è un mestiere a tempo pieno e non essendo una donna che riesce a fare più cose insieme, non mi ci cimento. Ritengo che le Marche abbiano le carte in regola per diventare un esempio di sviluppo economico sostenibile e penso che potrebbero essere la prima regione petrol free". Al taglio del nastro anche il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli.