Atletica: assoluti indoor ad Ancona, -2

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Meno due giorni ai Campionati Italiani Assoluti di atletica indoor, che tornano ad Ancona da venerdì 16 a domenica 18 febbraio. Tra le donne attesa nel salto in alto Alessia Trost, argento europeo in sala nel 2015, che punterà a migliorare il suo primato stagionale di 1,91. Sui 3000 di marcia passerella per Antonella Palmisano, bronzo della 20 km ai Mondiali di Londra, mentre nei 400 metri al via le staffettiste azzurre con la campionessa europea under 23 dei 400hs Ayomide Folorunso pronta a difendere il suo tricolore al coperto. Sfida nella velocità con Anna Bongiorni, che ha vinto l'ultima edizione sui 60 metri, e Irene Siragusa, oro dei 200 alle Universiadi. Nel mezzofondo cercherà la doppietta Margherita Magnani, iscritta su 1500 e 3000 metri, invece nel getto del peso Chiara Rosa andrà in caccia del suo 22 titolo assoluto, tra indoor e all'aperto.