Aerdorica, sindacati preoccupati pr concordato preventivo

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, insieme ai lavoratori di Aerdorica spa, esprimono "forte preoccupazione per l'avvio della procedura di concordato preventivo depositato oggi presso il tribunale fallimentare di Ancona". Questo - si legge in una nota - "potrebbe determinare pesanti ricadute occupazionali su personale dipendente e dell'indotto". I sindacati sottolineano "la scarsa attenzione e le azioni inconcludenti della Regione, che non hanno realizzato, dopo più di un anno, un efficace iniziativa tesa a garantire la sopravvivenza di un'infrastruttura strategica per le Marche". Per questo i sindacati chiedono "un incontro urgente al presidente Ceriscioli, in qualità di socio di maggioranza, per conoscere quali soluzioni intenda mettere in atto per garantire la continuità aziendale. Fondamentale - sottolineano i sindacati - è la risposta positiva della Ue alla ricapitalizzazione della società o la ricerca in tempi brevi di un partner privato disposto ad investire sullo scalo".