Questore Macerata ricevuto in Provincia

Il presidente della Provincia Antonio Pettinari ha dato il benvenuto al nuovo questore di Macerata Antonio Pignataro. Nell'incontro - informa una nota - si è parlato delle diverse criticità post terremoto e dei recenti fatti criminosi che hanno coinvolto Macerata. Oltre ai rituali auguri di buon lavoro - riferisce una nota -, il presidente Pettinari ha espresso l'esigenza di rafforzare il controllo sul territorio per favorire il rispetto della legalità da parte di quanti risiedono a vario titolo nel Maceratese.

"Il rispetto delle regole da parte di tutti - ha detto Pettinari - è il primo ed indiscutibile obiettivo. La provincia di Macerata esprime da sempre tante eccellenze anche se ha diverse criticità; ritengo opportuno che tutte le Istituzioni, ognuna nel proprio ruolo, si adoperino anche in uno spirito di piena collaborazione, per favorire sempre e comunque la legalità, la percezione della stessa ed il suo valore". Pettinari ha anche ringraziato le forze dell'ordine.