Moda,nuova linea junior 'Fornarina Girl'

(ANSA) - MONTE SAN GIUSTO (MACERATA), Fornarina approfitta del Micam per anticipare la nuova collezione junior Fornarina Girl (6-16 anni) che sarà nei negozi nella prossima stagione Autunno Inverno 2018. Mix & Match le parole della nuova linea: giochi di stile, sovrapposizioni, combinazione di diversi temi permettono di esprimere al meglio la propria personalità, uscendo dai canoni sport, chic, bon ton, casual, romantic, rock.

Gli anni '80 e '90 fanno da ispirazione: bomber, chiodi in pelle, stile college, gilet con alamari, pullover e felpe con maxi scritte, tute a bande laterali e stampe tartan. Quanto alle collezioni di calzature (per grandi e piccoli) al Micam - spiega Mauro Gabrielli, ad di Fornarina - siamo riusciti ad individuare alcuni modelli, rappresentativi del Dna del brand, che hanno riscontrato il favore dei buyer perché non solo identificano lo stile del marchio ma rispondono alle richieste del mercato.

Prima tra tutte la chunky sneaker multicolor,il best seller della stagione autinno inverno 2018-2019".