Latorre visita 28/o Reggimento Pavia

Il sen. Nicola Latorre, presidente della quarta Commissione permanente Difesa, accompagnato dal sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Claudio Mora, ha visitato il 28/o reggimento 'Comunicazioni Operative Pavia' di stanza a Pesaro. Presente anche il sindaco Matteo Ricci.

Latorre, accolto dal Comandante di Reggimento, col. Luca Felicissimo, ha incontrato il personale dell'unità, unica della Difesa deputata alle comunicazioni operative. Si tratta di attività svolte allo scopo di acquisire, accrescere, consolidare il consenso di gruppi o individui selezionati verso le operazioni militari internazionali di sostegno alla pace e trovano applicazione in tutto lo spettro delle operazioni militari in ambito nazionale, Onu, Nato e Ue. Condotte principalmente verso le popolazioni nelle aree in cui operano i contingenti militari, le comunicazioni operative hanno lo scopo di favorire una corretta comprensione della missione attraverso l'implementazione di un "canale comunicativo" trasparente ed efficace.