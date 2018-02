Influenza, meno casi, ma malattia durerà

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - Nelle Marche l'influenza è in leggera flessione rispetto alle settimane precedenti. Il numero dei casi è in diminuzione, con probabile superamento del picco epidermico. Ma l'andamento della malattia potrebbe rivelarsi ancora lungo e l'incidenza si mantiene su livelli significativi.

Attualmente si registrano 19 casi per mille assistiti. La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini. Lo evidenziano i dati della sorveglianza dell'influenza stagionale "Influent", che si basano sulle segnalazioni dei medici sentinella.

Dall'inizio della sorveglianza stagionale a settembre, nelle Marche sono segnalati sei casi gravi (tra i quali due decessi) per insufficienza respiratoria in persone adulte con precedenti fattori di rischio. Quattro non erano vaccinate per l'influenza stagionale. L'ultima segnalazione di forma grave riguarda una donna di 60 anni ricoverata in rianimazione all'ospedale di Civitanova Marche per un virus influenzale che circola in Italia dal 2009. Non si tratta di influenza suina.