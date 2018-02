Riparte lavorazione macerie a Pescara T.

E' ripartito il sito di deposito temporaneo (Sdt) di lavorazione e smaltimento delle macerie, nella zona industriale di Pescara del Tronto, area ex Unimer. L'area è già stata presa in consegna da PicenAmbiente che da oggi ha riavviato l'attività con sei operai. La società sta attrezzando il sito con i mezzi idonei: una pala, un escavatore, un bobcat ed i container necessari per il deposito dei rifiuti rinvenuti. Il conferimento è tornato in funzione. Da domani inizierà la selezione primaria e l'attività sarà a regime in una settimana. La frantumazione verrà riavviata nell'arco di tre settimane. Servirà per produrre aggregati riciclati, utili per il riutilizzo nell'edilizia.