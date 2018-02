Musica'60-'80 in capsule collection Fabi

(ANSA) - MONTE SAN GIUSTO (MACERATA), 12 FEB - Dalla Swinging London degli anni '60 alla disco music degli anni '80, passando per il punk rock anni '70. Fabi Shoes, azienda leader nelle calzature ed accessori artigianali made in Italy presenta al Micam la capsule collection The Fabi (R)evolution Collection, che riflette l'evoluzione della musica di tre decenni, unendo atmosfere, stili e riferimenti simbolici di quegli anni con i tratti distintivi del brand. Per i Sixties scarpe femminili minimal e raffinate con il richiamo della semplicità distintiva dei primi Beatles, con l'aggiunte di borchie dal fascino rock.

Un rivoluzione in musica sbarcata anche a San Francisco che ha ispirato la versione 'running' della Collezione Uomo Fabi, chiamata 'Challenge'. Gli anni Settanta sono rappresentati dai colori scuri che richiamano i Clash e il punk rock, ma con vernici, camosci colorati e lane per la Collezione Donna. Per gli Eighties suole in carrarmato, anfibi e scarpe dal sapore inglese: Oxford, derby e Chelsea boot.