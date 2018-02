Vescovo Macerata, prego per tre madri

(ANSA) - MACERATA, 11 FEB - "Ho pregato per tre mamme a cui in questi giorni mi sento vicino con tutto il cuore, perché condivido il loro dolore e anche il senso di avere fallito nel realizzare un compito di bene". Così il vescovo di Macerata Nazzareno Marconii. "La madre di Pamela - spiega il presule -, per non essere riuscita ad aiutarla ad uscire da quel mondo della droga che l'ha portata alla morte. La madre di Innocent Oseghale, non so dove sia e se sia viva, perché questo figlio venuto da noi, si è arreso alla via facile dello spaccio e poi del delitto. La madre di Luca Traini, che ha visto questo figlio problematico sempre più preda dei fantasmi della sua mente e delle idee sbagliate che altri gli hanno insegnato, fino a giungere all'azione orribile che ha compiuto". Mons. Marconi ricorda infine "le madri delle persone ferite, e tante altre madri, che vivevano serene per i loro figli e figlie e ora hanno scoperto che nessuno è al sicuro, perché il male in tante forme è sempre in agguato".