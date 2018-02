Su muretto ciclisti targa per Scarponi

(ANSA) - LAIGUEGLIA (SAVONA), 10 FEB - Una piastrella ricorda sul muretto dei ciclisti di Laigueglia Michele Scarponi, il corridore morto il 22 aprile scorso, travolto da un furgone mentre si allenava vicino a Filottrano (Ancona) suo paese natale. La cerimonia è avvenuta alla vigilia della 55/a edizione del Trofeo Laigueglia, gara che apre la stagione dei professionisti in Italia. L'iniziativa in ricordo di Scarponi è stata voluta dal Comune in collaborazione con l'Unione ciclistica Laigueglia Pacan Bagutti. Scarponi corse il suo primo 'Laigueglia' nel 2003 e in quella occasione ottenne il premio come miglior giovane in gara. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente dell'associazione corridori Cristian Salvato: "Ci fa immenso piacere che il nome di Michele sia sul prestigioso Muretto del Laigueglia. Ringraziamo il Comune e gli organizzatori per l'attenzione rivolta alla sicurezza in strada e alle iniziative che l'associazione dei corridori realizza al riguardo. Michele é il nostro capitano per questa battaglia".