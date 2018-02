Foibe, CasaPound sfila ad Ancona

Un centinaio di manifestanti di CasaPound ha dato vita nel pomeriggio nel centro di Ancona ad un corteo silenzioso per commemorare le vittime delle foibe in occasione del Giorno del Ricordo. Da piazza Diaz i manifestanti hanno percorso il viale della Vittoria, interdetto al traffico, fino al Monumento ai Caduti del Passetto, dove è stata deposta una corona di alloro "Per i martiri di Istria, Fiume e Dalmazia". Esibendo uno striscione con scritto "Foibe: pagine strappate di un libro mai scritto", gli esponenti di CasaPound hanno sfilato ordinatamente, scortati da polizia e carabinieri, portando bandiere tricolore, torce e rose bianche, senza scandire slogan o rilasciare commenti. Non è una manifestazione politica - hanno fatto sapere una volta terminata la sfilata - ma una commemorazione dei martiri delle Foibe, e l'unica frase pronunciata dai partecipanti davanti al Monumento è stata: "Per i martiri di Istria, Fiume e Dalmazia. Presenti".