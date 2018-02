Macerata: Grasso, sinistra unita su manifestazione nazionale

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "La sinistra è unita nel dire no alla deriva fascista. Oggi ci saranno tutte le associazioni che si riuniranno per stabilire una data per una manifestazione nazionale". Lo ha detto il presidente del Senato, leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ospite di Coffee Break su La7.

Quanto alla manifestazione in programma per domani a Macerata "tutti i rappresentanti di LeU - ha chiarito Grasso - sono liberi di manifestare dovunque ci sia un momento per dire no alla deriva fascista". Per Grasso "bisogna dire con forza che l'antifascismo è valore fondante della nostra Costituzione. Va detto in modo forte e chiaro in tutte le sedi. Il ministro Delrio è giustamente preoccupato. Bisogna porre un argine fermo a tutte queste manifestazioni, non dimentichiamo i fatti di Como (l'irruzione di un gruppo di naziskin a una riunione di associazioni pro migranti, ndr). A questi segnali bisogna rispondere in modo forte, chiaro e immediato per dire no alla deriva fascista". (ANSA).