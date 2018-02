Lupo appenninico investito da treno

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 9 FEB - Un lupo appenninico, un canis lupus italicus, è stato investito due giorni fa, in località Valle dei Grilli, da un treno regionale in transito lungo la linea ferroviaria Civitanova Marche-Fabriano. L'investimento sarebbe avvenuto nella tarda mattinata. Il personale del treno ha subito avvertito la polizia Municipale del Comune di San Severino Marche che, intervenuta sul posto, ha trovato l'esemplare già morto sui binari all'altezza dell'ex casello ferroviario. I vigili hanno poi assistito al recupero della carcassa da parte degli agenti della Polizia Provinciale di Macerata, allertati come da prassi per incidenti che coinvolgono la fauna selvatica protetta.