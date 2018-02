Trofeo Laigueglia: omaggio a Scarponi

(ANSA) - GENOVA, 8 FEB - Il 55/o Trofeo Laigueglia di ciclismo, che andrà in scena domenica prossima, rende omaggio al corridore Michele Scarponi, campione marchigiano tragicamente scomparso il 22 aprile del 2017 investito mentre si stava allenando poco distante da casa. Scarponi è stato più volte protagonista proprio al Trofeo Laigueglia sin dalla sua prima partecipazione nel 2003 quando vinse il premio quale miglior giovane. Per questo l'amministrazione comunale in collaborazione con l'Unione Ciclistica Laigueglia Pacan Bagutti ha deciso di scoprire presso il 'muretto dei ciclisti' la piastrella con la firma del campione di Filottrano.