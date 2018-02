Macerata: ministro Orlando in ospedale, poi in Procura

Il raid xenofobo di Luca Traini che ha preso a colpi di pistola i migranti e poi si è ammantato di una bandiera tricolore è il "gesto folle di un fascista che ha infangato il tricolore". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che oggi è venuto a Macerata in visita ai feriti. "Sono venuto come ministro per difendere la nostra bandiera" ha detto. Orlando dopo aver visitato i giovani migranti feriti.

In ospedale sono rimasti sono due feriti: la ragazza con la spalla fratturata e un giovane ferito al torace. Per entrambi la prognosi è di 30 giorni. Gli altri sono stati o dimessi o trasferiti ad altri nosocomi. Uno, con un ferita che rischia di infettarsi alla gamba, si è allontanato.

Poi è andato in Procura e ha incontrato il procuratore Giovanni Giorgio. "Lasciate lavorare i magistrati", ha detto al termine dell'incontro. "Un colloquio per far arrivare agli uffici di Macerata un messaggio mio personale e del Ministero. Bisogna garantire ai magistrati di questa realtà di poter lavorare con la giusta serenità nell'interesse della giustizia e della verità".

"Ci sono molti segnali inquietanti - ha aggiunto infine - e io credo che non debbano essere sottovalutati". Orlando ha invitato "tutti, tutti i democratici e tutte le istituzioni a non sottovalutare, ad andare oltre le divisioni politiche" per ribadire che "in questo momento in Italia non c'è spazio per chi pensa di poter fare presunta giustizia da solo in modo folle. Non c'è spazio per i fascisti, non c'è spazio per i razzisti, non c'è spazio per i nazisti". "E chiunque minimizza, relativizza e giustifica - ha aggiunto a margine della sua visita ai feriti del raid xenofobo di Luca Traini - rischia di diventare obiettivamente complice".