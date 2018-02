Apre negozio università UniurbStore

Apre ad Urbino 'UniurbStore' un negozio di merchandising dell'università con 30 prodotti in vendita tra magliette, polo, felpe, cravatte, cappelli, astucci, zainetti, ombrelli, teli da mare, matite e tazze. Nel giorno d'esordio dell'open day, in cui la città accoglie 915 studenti di scuole superiori di 11 regioni, l'ateneo rinforza il brand. "Non è finalizzato al business - ha spiegato il rettore Vilberto Stocchi - ma allo stimolo del senso di appartenenza dei nostri studenti e alla divulgazione della nostra immagine". Nella tre giorni di 'Università aperta', l'ateneo presenterà le strutture e l'offerta formativa a oltre 2mila giovani. "Iscrivetevi al corso che ritenete più affine alle vostre attitudini - ha detto Stocchi agli studenti - perché in Italia solo il 18% dei giovani si laurea, la media più bassa nell'Ue, e ci troveremo in futuro a competere con difficoltà con altri Paesi". "Coltivate i vostri sogni, non ci rinunciate - ha concluso - se li seguirete con determinazione riuscirete a realizzarli".