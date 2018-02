Striscione-choc a Roma, "Onore a Traini"

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Onore a Luca Traini". Questo il testo dello striscione-choc comparso la notte scorsa a Ponte Milvio, nel centro di Roma, cuore della movida della Capitale. Un messaggio anonimo di solidarietà all'uomo che alcuni giorni fa ha aperto il fuoco a Macerata ferendo degli immigrati. Lo striscione è stato rimosso alcuni minuti dopo essere stato esposto. "Un atto deplorevole" lo ha definito la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. "La violenza - ha scritto su Twitter - non è mai giustificata". "C'è un clima estremamente preoccupante - dice la presidente dell'Anpi di Roma, Carla Nespolo -. Per anni si è troppo sottovalutato il problema del razzismo. Adesso esplode in tutta la sua forza anche perché ci sono forze politiche che ne fanno strumento di consenso elettorale. Il razzismo dilaga purtroppo grazie all'indifferenza e alla crisi sociale".