Ps arresta barista per spaccio hascisc

Nel bar di proprietà di sua madre ad Ancona, dove lavora, un 21enne deteneva in un ripostiglio un etto di hascisc, un bilancino di precisione e una lama utilizzata per tagliare lo stupefacente e cederlo anche a giovani avventori e altri tossicodipendenti. Lo hanno scoperto gli uomini della Squadra Mobile di Ancona guidata da Carlo Pinto, che hanno arrestato il giovane e sequestrato l'esercizio commerciale. Accanto ai frammenti di droga è stato rinvenuto anche un foglietto con nomi e cifre, forse riconducibili all'attività di spaccio. In tasca all'arrestato sono stati trovati mille euro in contanti ritenuti provento della vendita di droga. Il giovane deteneva in casa altri frammenti di hascisc e marijuana e quattro banconote false da 20 euro: è accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e di detenzione di banconote false. Il blitz della polizia è scattato ieri sera dopo ore di appostamenti davanti al locale nella zona del Piano San Lazzaro.