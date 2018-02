Ancona, saldo natalità -437 e meno nozze

Pesante rosso (-437) per il saldo tra natalità e mortalità (702 contro 1.139) ad Ancona nel 2017.

Lo dicono i dati statistici pubblicati dall'amministrazione comunale che danno conto comunque di una popolazione in lieve crescita a 100.921 unità. Gli anconetani si sposano meno in chiesa (98) che in Comune (158). In aumento convivenze e unioni civili mentre le famiglie che aumentano (47 mila) sono soprattutto quelle formate da un unico componente. Ad Ancona la popolazione è soprattutto femminile (52.576) rispetto a quella maschile (48.375). Cresce l'età media: 49 anni per le donne e 44 per gli uomini. Torna ad aumentare anche il numero di ultracentenari (35 rispetto ai 16 del 2016) comunque crollato rispetto al 2013 quando era a quota 230.