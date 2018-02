Porto Ancona,visite guidate per scuole

A scuola di porto con l'Autorità di sistema del mare Adriatico centrale. E' la quarta edizione del progetto "Ti porto in porto", visite guidate gratuite ad Ancona per gli alunni delle scuole primarie delle Marche. L'iniziativa, cui hanno già partecipato più di 2 mila ragazzi, si svolge da marzo a maggio ed è organizzata in due momenti: nel primo, gli studenti vengono accolti nella sede dell'Autorità di sistema dove viene spiegato il compito di questa istituzione e le attività che si svolgono al porto. Nella seconda parte della visita, la cooperativa Doric Port Services, accompagna gli alunni a vedere e scoprire le zone operative del porto a bordo dello scuolabus. I piccoli "marinai" vengono fatti salire a bordo di un traghetto dove possono visitare la plancia di comando della nave. Possono conoscere i mestieri del porto ed entrare nel mercato ittico dove viene simulata un'asta di compravendita del pesce. Ad ognuno di loro, al termine della visita, viene consegnato l'attestato di "Esperto del porto".