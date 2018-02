Macerata: Renzi, garantire sicurezza

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Non sono i pistoleri a garantire la sicurezza in Italia. Bisogna investire su Carabinieri e Poliziotti. Noi proponiamo l'assunzione di diecimila uomini perché chi oggi strizza gli occhi ai pistoleri, ha bloccato le assunzioni". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso del videoforum di Repubblica. "Prima di tutto - aggiunge - c'è l'Italia, la difesa dell'Italia e gli italiani e quelli li difendono sono le forze dell'ordine, non i pistoleri che sparano all'impazzata".