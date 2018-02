Macerata, Martina,momento responsabilità

(ANSA) - MACERATA, 4 FEB - "Il primo ringraziamento va alle forze dell'ordine e al sindaco della città che hanno gestito questa vicenda con grande professionalità e grande forza. Questo è il momento della responsabilità, lo Stato ha reagito prontamente come hanno detto ieri Gentiloni e Minniti. Noi gestiamo i problemi, non speculiamo sui fatti soprattutto se tragici". Lo ha detto il ministro e vice segretario Pd Maurizio Martina in visita alla sede del partito di Macerata, raggiunta ieri dai proiettili durante il raid xenofobo di Luca Traini.

"Siamo qui davanti alla nostra sede, colpita dalla violenza di ieri - ha aggiunto -, per portare la vicinanza alla comunità di Macerata e a tutto il Pd di questa terra. Servono serietà e responsabilità e il Pd è la forza che le garantisce".