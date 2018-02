Macerata, Traini è stato candidato Lega

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Luca Traini, l'uomo che a Macerata ha ammesso di aver sparato contro alcuni stranieri prima di essere fermato dalla polizia, era stato candidato alle elezioni amministrative del 2017 a Corridonia, nelle Marche, con la Lega Nord. In un manifesto elettorale, Traini appare insieme al candidato sindaco della Lega Nord per Corridonia, Luigi Baldassarri che presenta la sua nuova squadra. Nel programma, anche il "controllo degli extracomunitari". Sui social, non solo condanne: "Bravo Luca sei un giustiziere" e anche "dovevi prendere meglio la mira", si legge sul suo profilo. E c'è anche chi lo chiama "patriota".