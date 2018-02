Stalking,divieto avvicinarsi a ex moglie

Divieto di avvicinamento per un uomo italiano di 54 anni, responsabile di atti persecutori aggravati, violenza privata ai danni della ex moglie. La misura cautelare disposta dal gip è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Ancona. I continui litigi avevano portato la coppia alla separazione, poi la donna, in ossequio alla sentenza di separazione, si era trasferita da Roma ad Ancona con i figli.

Lui però aveva continuato a vessarla, minacciarla, insultarla, provocando in lei timore per la sua incolumità e costringendola a mutare abitudini di vita. L'uomo tormentava l'ex moglie inviandole continuamente messaggi e chiamandola al telefono per offenderla e minacciarla. Altre volte, acceso dalla rabbia, l'aggrediva verbalmente anche nella scuola dei figli, alla presenza dei ragazzi e delle insegnanti. Con il pretesto di esercitare le proprie facoltà genitoriali, si appostava vicino alla casa di lei o nei luoghi frequentati dalla donna, che alla fine si è rivolta alla polizia.