Prezzi Ancona a gennaio +0,2% in un mese

(ANSA) - ANCONA, 2 FEB - Ad Ancona i prezzi a gennaio hanno registrato un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente. Il tasso tendenziale annuo scende invece a zero. In un anno sono crollati del 13,6% i prezzi per l'istruzione, e scesi del 2,9% quelli per abbigliamento e calzature, contro un aumento molto contenuto di trasporti (+1,7%), abitazione, acqua, energia, elettrica e combustibili (+1,4), bevande alcoliche e tabacchi (+1,1%). Rispetto a dicembre invece la variazione principale è l'aumento di 1,7% per abitazione, acqua, energia, elettrica e combustibili, mentre sono in calo (-1,1%) i prezzi per abbigliamento e calzature.