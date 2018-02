San Valentino, 'Ancona je t'aime'

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Ostriche e champagne offerti agli innamorati nel centro storico, ma anche romantici giri in carrozza o in barca a vela, rassegne di film sulla città, tappe per selfie d'amore, cibi di chef stellati, visite guidate sull'erotismo nei musei, flash mob e performance sull'amore. E' il fitto programma per San Valentino organizzato dal Comune di Ancona dal 10 al 14 febbraio. Intitolato 'Ancona je t'aime', "il progetto - hanno detto l'assessore al Porto Ida Simonella e quello alle Politiche educative Tiziana Borini - non è solo un percorso per innamorati, ma un atto d'amore per la città". In programma anche una 'passeggiata sentimentale' col prof. Antonio Luccarini (11 febbraio) sui personaggi e le vicende di Ancona incentrate sull'amore e la bellezza, fino alla performance di Giacomo Casanova, alias Maurice Agosti, presentatore ufficiale del Carnevale di Venezia il 14 febbraio. E poi uno spettacolo sul bacio, una grafologa, visite guidate su amore ed erotismo nei musei cittadini, menù a tema in 50 locali.