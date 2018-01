Cooperlat e Gruppo Abele per le mamme

La Trevalli Cooperlat, la storica Cooperativa lattiero casearia piemontese Abit e il Gruppo Abele di don Luigi Ciotti lavoreranno per i prossimi 3 anni a Torino alla realizzazione del progetto "Abbraccia una mamma", a favore di 80 nuclei mamma-bambino in situazioni di disagio e vulnerabilità. Previste una serie di azioni che vanno dalla fornitura - due volte a settimana - di "pacchi spesa" contenenti prodotti lattiero caseari all'organizzazione di corsi di formazione professionalizzanti con presenza di tutor indirizzati alle mamme, utili per un loro eventuale inserimento nel mondo del lavoro; da lezioni di educazione alimentare per le mamme alle visite in fattoria per far scoprire ai bambini l'origine ed il percorso del latte, all'allestimento di spazio giochi con sala merenda e bagni per i bambini che frequentano il Gruppo Abele. Il logo 'Abbraccia una mamma' è impresso sui cartoni del latte e sui prodotti Abit: "un marchio che parla - secondo don Ciotti - dà voce a chi viene messo ai margini.