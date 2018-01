Sit-in vongolari Ancona in Regione

"Troppe 100 barche nel tratto di mare davanti ad Ancona, dal Cesano a Porto Recanati: il pescato non basta per vivere". Sit-in dei vongolari di Ancona, oggi, davanti al Consiglio regionale: vogliono una riorganizzazione che possa di nuovo estendere il braccio di mare di competenza fino al Chienti e una redistribuzione delle imbarcazioni che al momento consente a 25 unità di San Benedetto di pescare ad Ancona. Nel giugno 2017 l'attuale gestione era stata prorogata per quattro anni. "Vogliamo lavorare anche noi nel nostro mare, basta politica", è lo slogan che campeggia su uno degli striscioni appesi nel piazzale davanti alla sede del consiglio dove hanno manifestato oltre 50 pescatori. Una delegazione dei vongolari ha incontrato i capigruppo, il presidente dell'Assemblea e il presidente della seconda commissione. Ci sono stati momenti concitati all'inizio del vertice per la protesta vivace di uno dei pescatori.