Bonelli, campagna elettorale con Fabbri

"Ho già parlato con Camilla Fabbri. La vedrò presto, apprezzo la sua lucidità e capacità. Il rapporto è cordiale e faremo campagna elettorale insieme". Il leader dei Verdi Angelo Bonelli ha risposto così alle domande dei giornalisti sullo switch del collegio uninominale di Pesaro Urbino per il Senato, in origine assegnato alla senatrice uscente del Pd Camilla Fabbri (area Orlando), che dopo la firma per la candidatura ha appreso dal sito del partito essere stata spostata ad un altro collegio uninominale per la Camera, quello di Fano-Senigallia. Boneli si presenta per la lista Insieme (Verdi, socialisti, civici) che fa parte della coalizione di centrosinistra. Per Camilla Fabbri "ho un grande rispetto - ha insistito -, la tensione delle ultime ore è finita. Con gli altri candidati faremo una grande squadra per combattere il pericolo vero: la vittoria delle destre e delle demagogie.

Evitare di avere Salvini ministro dell'Interno è un dovere".