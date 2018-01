A fuoco casa di riposo, 5 intossicati

(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - Un incendio è divampato, per cause ancora in corso di accertamento in una casa di riposo nei pressi del "Centro Giovanni XXIII" a Posatora. Evacuati gli anziani ospiti, cinque dei quali sono stati trasportati al Pronto Soccorso per una lieve intossicazione. Il rogo, che si è sviluppato in una stanza di dimensioni contenute, ha prodotto soprattutto molto fumoi.

Sul luogo i vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento.