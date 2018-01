Rissa in un locale, due feriti gravi

Violenta rissa con due feriti stamane intorno alle 5 presso il locale "Medusa", sul lungomare Trieste di San Benedetto del Tronto. La polizia è intervenuta sul luogo, dove c'erano già due ambulanze. Un addetto alla sicurezza ha riferito che una quindicina di cubani avevano assalito con coltelli e bastoni i buttafuori, dopo l'allontanamento dal locale di uno degli stranieri già noto per precedenti condotte moleste verso la clientela. Durante l'aggressione, un buttafuori sarebbe stato colpito con un bastone, mentre un altro straniero, che indossava una maglia nera, non sarebbe riuscito a colpirlo con un coltello, procurandogli solo un taglio al giubbotto. Lo stesso giovane armato di coltello a tentato, senza riuscirci, di colpire un altro buttafuori. Ad avere la peggio però sono stati i due cubani, trasportati al pronto soccorso privi di conoscenza e ora in prognosi riservata.