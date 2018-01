Orlandiana Fabbri, sì a collegio Camera

"Ho deciso di accettare la candidatura alla Camera per il Pd, nel collegio uninominale di Senigallia-Fano". Lo annuncia in una nota la senatrice uscente del Pd Camilla Fabbri (area Orlando), che solo ieri, consultando il sito del partito ha appreso di essere stata 'spostata' alla Camera, invece del seggio uninominale per il Senato di Fano, Senigallia, Pesaro e Urbino, che aveva già formalmente accettato. "Una decisione frutto di una riflessione non semplice", ammette: il collegio uninominale del Senato di Pesaro è la sua città natale e di residenza, dove è stata eletta nel 2013". "Comprendo le motivazioni politiche legate agli equilibri con gli alleati - aggiunge -, ma contesto il metodo, soprattutto sul piano umano. Ed ho anche valutato di far valere le mie ragioni in sede civile". Poi però Fabbri ha scelto la "via politica" anche se "queste sono le occasioni in cui la politica rischia di manifestare i lati meno comprensibili". "Non lascio - insiste - il mio impegno sarà ancora più forte e determinato".