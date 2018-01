Elezioni, 21 liste presentate

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - Nelle Marche sono 21 le liste presentate alla Corte d'appello di Ancona le elezioni politiche.

La prima a depositare i documenti ieri era stata Casa Pound, a seguire Sinistra Rivoluzionaria (solo per il Senato), il Popolo della Famiglia, Potere al Popolo, Liberi e Uguali con Pietro Grasso, M5s e Partito Repubblicano Ala. Oggi sono arrivate anche le liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi con l'Italia, Pd, Partito Valore Umano, +Europa con Emma Bonino, Civica popolare per Lorenzin, Insieme, SiAmo, Partito Comunista, Lista del popolo per la Costituzione, Italia nel cuore (solo per la Camera) e Forza Nuova italia agli italiani (solo al Senato).