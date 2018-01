Doppia candidatura per sindaco di Visso

(ANSA) - ANCONA, 29 GEN - Doppia candidatura nelle Marche con la Lega per Giuliano Pazzaglini, il sindaco di Visso, uno dei centri del Maceratese più colpiti dal terremoto. Il primo cittadino correrà sia nel collegio uninominale del Senato Ancona Macerata, sia come capolista del collegio proporzionale del Senato. I nomi in lista della Lega sono stati resi pubblici dal commissario regionale Paolo Arrigoni che rivendica, tra le altre cose, il sostegno alle popolazioni terremotate da parte della Lega sin dai momenti successivi alle prime scosse dell'agosto 2016. "E' una soddisfazione enorme - ha detto Pazzaglini - mi si riconosce un onere e un onore importanti. Da sindaco terremotato sono stato costretto a soddisfare le esigenze di base della cittadinanza. Troppi voli pindarici, il male di questa nazione da troppo tempo, non ce li possiamo permettere. Ho trovato nel programma di centrodestra - ha concluso - la concretezza che auspicavo da quando ho iniziato a gestire questa situazione e ho sposato immediatamente il programma".