Centrodestra deposita liste insieme

I rappresentanti del centrodestra hanno depositato insieme le liste per le elezioni politiche alla Corte d'Appello di Ancona. A rappresentare Forza Italia, il cui coordinamento regionale è decapitato dopo le dimissioni del senatore uscente Remigio Ceroni, il vice presidente della Camera Simone Baldelli, entrambi in corsa nel proporzionale e il responsabile Enti Locali Marcello Fiori, il sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, la capigruppo regionale Jessica Marcozzi (anche lei in lista), il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, il consigliere comunale di Ancona Daniele Berardinelli. Per Fdi c'erano il coordinatore regionale Carlo Ciccioli, che dovrebbe essere anche lui candidato, e la consigliera regionale Elena Leonardi. Infine la Lega era rappresentata dal commissario per le Marche sen. Paolo Arrigoni.

La Lega nel pomeriggio presenterà i suoi candidati in un incontro stampa.