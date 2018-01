A fuoco auto, indagano Cc

(ANSA) - GROTTAMMARE (ASCOLI PICENO), 29 GEN - I carabinieri di Grottammare indagano su un incendio che ha danneggiato una Fiat 500 di proprietà di una donna del posto. Circostanza inquietante è che già la scorsa estate la donna era stata vittima di un fatto analogo: le avevano dato fuoco ad un'altra auto. Per questo il rogo di oggi viene collocato nella sfera personale della vittima e non nella lunga scia di incendi di autovetture che ha colpito la costa Picena ed in particolare San Benedetto del Tronto.