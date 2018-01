Test Motogp, Pedrosa il più veloce

Il pilota spagnolo Pedrosa su Honda è stato il più veloce in 1.59.427 nella prima giornata di test sul circuito di Sepang, in Malesia, dove si sono ritrovati i protagonisti della nuova stagione della Motogp. Secondo miglior tempo per Dovizioso 1.59.770 poi Lorenzo 1.59.802, entrambi su Ducati, quarto Petrucci (2.00.123), poi Miller (2.00.178) Rossi (2.00.233) e Marquez (2.00.290). Più lontano lo spagnolo Vinales che ha chiuso con il 13mo tempo, Morbidelli è 18mo. Iannone con la Suzuki è 16mo. La prima giornata di test è stata disturbata da un acquazzone e con la pista bagnata tutto è stato un pò più difficile per i piloti. Decisamente soddisfatto della sua prova con la nuova Yamaha è stato Valentino Rossi: "Non ricordo nel 2017 un giorno di test così positivo, ha detto. Ho provato un telaio che prende spunto da quello del 2016, e abbiamo anche due motori da provare che vanno bene. E' solo il primo giorno, ma sono ottimista! Sono contento che la base della moto sia quella del 2016".