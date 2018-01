Elezioni,sette liste finora nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Sono sette finora le liste depositate nelle Marche alla Corte d'appello di Ancona per le prossime elezioni politiche. Dopo le cinque presentate in mattinata (Casa Pound, Sinistra Rivoluzionaria, Popolo della Famiglia, Liberi e Uguali e Potere M5s e il Partito Repubblicano Ala. Sinistra Rivoluzionaria ha depositato la lista solo per il Senato. Il termine per la presentazione della documentazione scade domani alle 20.