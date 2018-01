Casa Pound prima lista presentata Marche

Casa Pound ha aperto oggi la presentazione delle liste per le prossime elezioni politiche nelle Marche. Sono cinque quelle pervenute finora alla Corte d'appello di Ancona: il termine ultimo per la presentazione scade domani alle ore 20. In mattinata hanno depositato la documentazione e le liste anche Sinistra rivoluzionaria, Liberi e Uguali, Il Popolo della famiglia e Potere al Popolo.