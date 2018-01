Consegnate otto casette a Passo Treia

Inaugurata l'area Sae di Passo Treia con la consegna delle casette alle otto famiglie assegnatarie. Sono le unica soluzioni abitative d'emergenza previste per i terremotati treiesi: su 300 famiglie che hanno avuto l'abitazione inagibile, 41 hanno scelto soluzioni alternative agli alloggi, otto le Sae e le rimanenti sono state ospitata nelle seconde case messe a disposizione dai proprietari. "Questa giornata è un bel momento per la comunità di Treia - ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscili, presente alla cerimonia - Sono stata consegnate abitazioni provvisorie ma di grande qualità per ripartire lungo un percorso di rientro alla normalità". "Passo dopo passo - ha osservato l'assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti - si stia recuperando il territorio devastato". Il sindaco Franco Capponi si è detto "incoraggiato" perché si va verso una ricostruzione sentita come più vicina. Il Comune ha presentato un centinaio di domande per il recupero d'immobili.