Anno Giudiziario: a Ancona ricordo Shoah

Nel Giorno della Memoria che ricorda la Shoah degli ebrei nei campi di concentramento nazisti, anche il presidente della Corte d'appello di Ancona Eugenio Cetro ha voluto dare un "segno di partecipazione civile" citando una frase di "Se questo è un uomo" di Primo Levi all'inizio della relazione di apertura dell'Anno giudiziario nelle Marche: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario - ha ripetuto il magistrato - perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre". Quest'anno, anche ad Ancona, partecipano alla cerimonia, oltre agli addetti ai lavori, anche una quarantina di studenti di liceo classico e scientifico di Ancona insieme ad alcuni professori. I magistrati della Corte d'appello e della Procura generale, guidata da Sergio Sottani, non hanno indossato per il secondo anno consecutivo il 'tocco', il copricapo, per rispetto e vicinanza a tutte le popolazioni colpite dal terremoto del 2016 in particolare nelle Marche.