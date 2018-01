A 14 anni si impicca in una sede scout

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Un ragazzo di 14 anni si è ucciso impiccandosi ad un trave in una sede scout in provincia di Ancona. Ignoti i motivi del gesto. Sarebbero stati i familiari dell'adolescente a dare l'allarme poco prima di cena. I carabinieri sono arrivati sul posto prima di due capi scout. Il 14enne è stato trovato impiccato ad un trave in una stanza al piano superiore della sede. In strada ci sono alcuni amici del ragazzo e altri scout che hanno reagito nervosamente alla presenza dei presenti. È arrivato anche il vice sindaco.

"Terribile, terribile..." l'unico commento.