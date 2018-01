Con algoritmo 7 località ospedale Piceno

I sindaci delle 7 località indicate dall'algoritmo per individuare la migliore ubicazione del nuovo ospedale unico del Piceno lunedì riceveranno una lettera dalla Regione con la richiesta di proporre aree idonee per il nosocomio in base a una serie di caratteristiche. Ascoli Piceno, Castel di Lama, Colli del Tronto, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e Spinetoli i Comuni interessati, che dovranno rispondere entro il 5 febbraio. Le principali caratteristiche da valutare sono: superficie pianeggiante di minimo 20 ettari; presenza nelle vicinanze di opere di urbanizzazione; accessibilità e vicinanza alle principali vie di comunicazione; preferenza di aree che non presentino vincoli ambientali; preferenza di proprietà già pubbliche. Il primo esito dell'algoritmo è servito per trovare la porzione baricentrica di territorio. Dopo l'invio dei siti, l'algoritmo verrà applicato nuovamente alle zone indicate, scegliendo la migliore sotto il profilo tecnico.