Comitato, pdl doppia preferenza è ferma

Una presenza paritaria di entrambi i sessi nelle candidature per le elezioni regionali delle Marche. La chiede il Comitato di promozione della doppia preferenza, che raccoglie trasversalmente donne del mondo dell'associazionismo, del sindacato e della politica. Le Marche non hanno una legge sulla doppia preferenza. "In realtà - ha spiegato Michela Gambelli, portavoce del Comitato - una delibera approvata dalla Giunta il 29 febbraio 2016 accoglie la proposta d'introdurre la parità di genere nelle candidature. Ma oggi sono passati due anni e la discussione della proposta di legge non è stata neanche messa in calendario. Vogliamo chiedere alla Giunta e al Consiglio regionale perché". "La cosa è ancora più grave - ha rincarato l'assessore regionale alle Pari Opportunità Manuela Bora - perché parliamo di una Regione guidata dal Pd che ha fatto sempre della parità tra uomo e donna uno dei suoi cavalli di battaglia. Lunedì ci sarà la convocazione del gruppo di maggioranza e chiederò delle risposte".