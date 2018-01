Cambio vertice Capitaneria porto Ancona

Passaggio di consegne oggi per la Direzione Marittima di Ancona: il Terminal Crociere ha ospitato la cerimonia di avvicendamento al comando della Direzione e della Capitaneria di Porto di Ancona tra il contrammiraglio Francesco Saverio Ferrara e il contrammiraglio Enrico Moretti, alla presenza del vice comandante generale del Corpo Antonio Basile e delle autorità civili e militari. L'ammiraglio Ferrara ha salutato con commozione la città dove ha guidato la capitaneria di porto per oltre 4 anni, "autentica capitale della marittimità marchigiana e non solo", ricordando l'impegno per "180 i chilometri di costa sorvegliata, 9.500 km quadrati di territorio a mare controllato, 140 miglia percorse, 453 persone salvate e 192 unità navali soccorse". Torna alle origini il suo successore: nato Porto Sant'Elpidio, 59 anni, Moretti arriva da Pescara, dove ha guidato la Direzione marittima di Abruzzo e Molise. "Ma - ha raccontato - ho cominciato qui, nel porto di Ancona il mio cammino professionale nel 1985".