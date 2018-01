Anas, lavori 15 mln in tre anni Marche

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - L'Anas ha stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di risanamento del piano viabile sulle strade in gestione nelle Marche, per un valore di 15 milioni di euro in tre anni. "L'impresa aggiudicataria - riferisce l'azienda in una nota - è il raggruppamento temporaneo 'Pesaresi Giuseppe Spa-Società Cooperativa Braccianti Riminese-Costruzioni Nasoni Srl-Boscarini Costruzioni Srl'. "Gli interventi - spiega l'Anas - rientrano nel programma #bastabuche che prevede lavori di manutenzione della pavimentazione per quasi 900 milioni di euro in Italia e 35 milioni nelle Marche, dove Anas gestisce una rete di 1.255 km": "La procedura prevede l'utilizzo dello strumento dell'Accordo quadro che stabilisce le condizioni sulla base delle quali, per tre anni, si potrà stipulare singoli contratti applicativi e quindi avviare i lavori con la massima tempestività quando si manifesta il bisogno, senza espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo risparmio di tempo e maggiore efficienza".