Maraldo presidente Fondazione Salesi

Antonello Maraldo, direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, è il nuovo presidente della Fondazione Salesi onlus. Il Cda della Fondazione ha deciso di delegargli le funzioni operative di presidente, su proposta del direttore generale dell'Aou Michele Caporossi. L'incarico, che verrà svolto a titolo gratuito come quello del direttore operativo Anna Rita Settimi Duca, si colloca in un quadro di sviluppo della Fondazione che, per volontà dei suoi soci pubblici (Ospedali Riuniti, Comune di Ancona, Provincia) e dei partner privati (Patronesse), deve prepararsi a supportare il rilancio in corso del Salesi come Ospedale Pediatrico Specializzato del Medio Adriatico. Tutela della autonomia funzionale della struttura; potenziamento delle funzioni di alta specializzazione per un bacino di utenza dalla Romagna al nord della Puglia; sostegno alla ricerca applicata insieme Univpm le linee di azione. Tracciata anche road map per il nuovo Statuto della Fondazione Salesi.