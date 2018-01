Giorno Memoria, cerimonia in Prefettura

Anche gli studenti degli istituti scolastici "Vanvitelli Stracca Angelini" e "Savoia Benincasa" hanno partecipato alla cerimonia in Prefettura di Ancona per la consegna di medaglie ai familiari di internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto in occasione della Giornata delle Memoria. "C'è un dovere della memoria, soprattutto nei confronti dei giovani - ha detto il prefetto Antonio D'Acunto - per capire che cosa è successo nel passato e per evitare che succeda di nuovo". La prof. Carla Marcellini del Savoia Benincasa ha tenuto una lezione, dedicata a due storie di Ancona: le deportazioni degli ebrei Giacomo e Sergio Russi e di Ferruccio Ascoli. Padre e figlio i primi due, titolari dell'omonima azienda farmaceutica, di cui si sono perse le tracce nel 1944 in Germania. Era un fervente fascista Ferruccio Ascoli, uno dei circa 300 ebrei che parteciparono alla marcia su Roma, e direttore del Corriere Adriatico. ma nonostante questo fu allontanato dal giornale e deportato ad Auschwitz dove morì.