Giorno Memoria, 7 pietre d'inciampo

Si commuovono ancora, nonostante siano passati più di 70 anni, i parenti delle vittime deportate e uccise dai nazifascisti cui oggi ad Ancona, in occasione della Giornata della Memoria, sono state dedicate sette pietre d'inciampo, sampietrini coperti di ottone sul selciato della strade vicino alle abitazioni dei perseguitati per ricordarne i nomi e la morte. Così Anna Marinelli, nipote di Guido Lowenthal, che abitava in via Astagno, prelevato insieme alla moglie Eugenia Carcassoni mentre stavano festeggiando il matrimonio del figlio. Come pure Ornella Coen, ultima figlia di Dante Coen, morto a Buchenwald nel 1945. Una pietra d' inciampo è stata inaugurata anche in via Isonzo per ricordare Gino Tommasi, ingegnere e partigiano, morto a Mauthausen nel 1945 a causa della sua attività antifascista. In un momento di riflessione in sinagoga il ministro di culto Nahmiel Ahrone ha invitato a ricordare, ma ad allontanare l'odio. Tre pietre anche per il medico Achille Guglielmi, il figlio Gino e la moglie Elsa.